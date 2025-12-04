Son Mühür- Cumhur İttifakı'nın daha önce üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı teknolojik cihaz alımlarında vergi desteği, yeni bir kanun teklifiyle genişletiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, öğrencilerin satın alacakları cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getiren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduklarını açıkladı.

Fiyat ve menşe kısıtlaması kaldırılıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'in duyurusunu yaptığı kanun teklifi, mevcut uygulamadaki kısıtlamaları kaldırmayı hedefliyor. Özdemir, yeni teklif ile üniversite öğrencisi gençlerin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın muafiyet uygulanacağını belirtti. Bu, öğrencilerin satın aldıkları akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerin fiyat bandına ve menşeine (kaynağına) bakılmaksızın ÖTV'den tamamen muaf tutulması anlamına geliyor.

Teklifin temel şartı, cihazın sıfır olarak kaydı yapılması ve cihazın iki yıl satılmama koşuluyla bir defaya mahsus sağlanması olarak belirlendi.

KDV muafiyeti de teklif edildi

Sunulan Kanun Teklifi, sadece ÖTV'yi değil, aynı zamanda Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda da değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklifin 2. Maddesi ile, 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencileri (ön lisans, lisans, lisansüstü) için sıfır cihaz olarak kaydedilmek ve iki yıl satılmamak kaydıyla KDV muafiyeti de getirilmesi öneriliyor.

Stratejik amaç: Fırsat eşitliği ve dijital uyum

Kanun Teklifinin Genel Gerekçe metninde, bu düzenlemenin ardındaki stratejik vizyon ortaya konuluyor. Özellikle pandemi döneminde uzaktan ve hibrit eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte, teknolojik cihaz fiyatlarının yüksekliği nedeniyle öğrencilerin mali zorluklar yaşadığı belirtildi.

Gerekçede, bu durumun, öğrencilerin ders materyallerine ve güncel akademik kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliğini doğrudan etkilediği vurgulandı. Yapılan düzenleme ile Anayasa'nın 42. maddesiyle güvence altına alınan eğitim hakkının etkin biçimde kullanılabilmesi, uzun vadede ülkenin beşeri sermayesinin güçlenmesi ve gençlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlaması hedefleniyor.

MHP, teklifin kanunlaşması için gayret gösterecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, teklifin hızla yasalaşması için parti olarak TBMM'deki gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti. Teklifin 3. Maddesi uyarınca kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ve hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

Cihaz alımında muafiyet şartları (Teklif edilen)

Yaş: 26 yaşından gün almamış olmak.

Eğitim Durumu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yükseköğretim öğrencisi olmak (Ön lisans, lisans, lisansüstü).

İstisna Dışı: Açık öğretim öğrencileri hariç.

Cihaz: Akıllı telefon, bilgisayar ve tablet.

Durum: Sıfır cihaz kaydıyla.

Kullanım: Bir defaya mahsus ve iki yıl satılmamak koşuluyla.