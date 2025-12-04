Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik büyümeye ilişkin son tahminlerini revize etti.

Kurum, 2024 yılı için küresel büyüme beklentisini %2,4’ten %2,5’e, 2025 yılı için ise %2,3’ten %2,4’e yükseltti.

“Artan bilgi teknolojisi yatırımları ve yükselen hisse senedi piyasaları ABD'deki yavaşlamayı hafifletiyor” başlığıyla yayımlanan Aralık ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, dünya ekonomisinde önceki projeksiyonlara kıyasla daha güçlü bir tabloya işaret etti.

ABD ekonomisindeki yavaşlamayı teknoloji ve borsa yatırımları dengeledi

Raporda, ABD’de bilgi teknolojisi yatırımlarındaki artış ile canlı seyreden hisse senedi piyasalarının oluşturduğu servet etkisinin, tarifelerdeki artışın ekonomik büyüme üzerindeki baskısını sınırladığı vurgulandı.

Fitch, küresel ekonominin 2024’te %2,5, 2025’te %2,4, 2027’de ise %2,6 büyümesini bekliyor.

Eylül raporunda bu beklentiler, sırasıyla %2,4 ve %2,3 seviyesindeydi.

ABD, Euro Bölgesi ve Çin için pozitif revizyon

Raporun dikkat çeken diğer bölümleri şöyle:

ABD büyüme tahminleri yükseltildi

2024: %1,6 → %1,8

2025: %1,6 → %1,9

2027 beklentisi: %2,1

Euro Bölgesi daha güçlü bir görünüm çiziyor

2024: %1,1 → %1,4

2025: %1,1 → %1,3

2027 beklentisi: %1,2

Çin’de büyüme beklentisi yukarı çekildi

2024: %4,7 → %4,8

2026–2027: %4,1 olarak korundu.

Türkiye için 2025 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi

Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde pozitif revizyona gitti.

Rapora göre Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi %3,5’ten %3,8’e yükseltildi.

Buna göre Türkiye ekonomisinin:

2025’te %3,5,

2027’de %4,2 büyümesi bekleniyor.

2026 ve 2027 projeksiyonlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Küresel tablo 2026 sonrası daha dengeli

Raporda, 2026 sonrası dönemde küresel büyümenin özellikle Avrupa’daki toparlanma ve ABD’deki iç talep destekli hareketle daha dengeli bir patika izleyeceği öngörülüyor.