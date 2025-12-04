Son Mühür- TÜİK merakla beklenen Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı ancak açıklanan rakamlarla ilgili tartışmalar bitmiyor.

TÜİK Kasım ayında aylık bazda yüzde 0.87, yıllık bazda yüzde 31.07 olarak duyurmuş, gıda enflasyonunda yüzde 0.69'luk bir ucuzlama olduğunu duyurmuştu.

İTO'nun ve Türk-İş'in gıda enflasyonunda ucuzlama değil artış olduğunu gösteren açıklamalarına dikkat çeken gazeteci Alaattin Aktaş, ''Enflasyon enflasyon olalı kasım ayındaki kadar çelişki görmedi!'' sözleriyle kurumlar arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

İTO, Türk-İş ve TÜİK rakamları uyuşmadı...



''Örneğin gıdada fiyatlar ya artmıştır ya düşmüştür, öyle olması gerekir.'' hatırlatmasında bulunan Aktaş,

''Gıdada İTO'ya göre yüzde 1,28, TÜRK-İŞ'e göre yüzde 4,98 artış var. Oranlar çok farklı ama en azından ikisi de artış yönünde.

Ama TÜİK'e göre gıdada yüzde 0,69 ucuzlama olmuş.

TÜİK gıda maddelerini 37 grupta topluyor. Kasımda 8 grupta düşüş, 29 grupta artış var ve 8 gruptaki düşüş sanki yüzde 0,69'u izah etmekten uzak kalıyor.

Uçak bileti fiyatları için İTO yüzde 17 ucuzlama var demişti, TÜİK'e göre ise yüzde 14 artış söz konusu. Peki bu nasıl oluyor?'' diye sordu.

Yüzde 0.69'luk düşüşün gerekçesi...



Aktaş'ın sorusuna yanıt, Gedik Yatırım'da araştırma analisti Bora Kayabey'den geldi.

TÜİK'in gıda enflasyonunda kullandığı verilere dikkat çeken Kayabey, ''Yüzde 0,69 düşüşün izahı ve sağlaması bu'' notunu paylaştı.

Sepetteki ağırlığı yüzde 11.99 olan taze sebzeler (patates hariç),

yüzde 7.89 ağırlığı olan taze meyveler,

yüzde 2.67 ağırlığı olan yumurta,

yüzde 1.37 ağırlığı olan taze balık,

yüzde 5.21 ağırlığı olan tavuk eti,

yüzde 1.14 ağırlığı olaqn makarna çeşitlerinde yaşanan düşüşün etkili olduğu ortaya çıktı.