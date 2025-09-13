Son Mühür - 10 Haziran 2023'te İstanbul'da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi finalinde, Inter'in kalesini koruyan Andre Onana, rakip takım Manchester City'nin kalecisi Ederson ile karşı karşıya geldi.

Ederson galip geldi

Kupayı kaldıran eller onlara aitti. Ederson kupayı havaya kaldırırken, Onana'nın parmaklarının arasından kayıp gitti. Çok geçmeden Onana Manchester United'a transfer olurken, Ederson ise Manchester City'de kaldı.

Bu kez derbide rakip olacaklar

Ama kaderin ilginç bir oyunu olarak, eski takımları yarın Premier Lig'de karşı karşıya gelirken, bu iki kaleci aynı gün Türkiye’de sahaya çıkacak. Biri Fenerbahçe’nin, diğeri Trabzonspor’un kalesini koruyacak. Bu, aralarındaki yedinci mücadele olacak. Birbirlerini iyi tanıyan iki kaleci, yine aynı sorumluluğu taşıyor: takımlarını ayakta tutmak. Dün kupanın kaderini belirleyen eller, bugün ligde kaderi belirleyecek.