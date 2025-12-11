Son Mühür - Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun güvendiği isimlerden biri olan İrfan Can Eğribayat, bu sezon tamamen gözden düştü. 27 yaşındaki kaleci, hem Dominik Livakovic hem de Tarık Çetin’in gerisine düşerek 3. kaleci konumuna indi. Bu durum, Eğribayat’ın ayrılık kararını hızlandırdı.

Polonya'dan resmi teklif

Sabah’ın haberine göre İrfan Can Eğribayat, Polonya’dan bir kulüpten resmi teklif aldı. Fenerbahçe ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kalecinin devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçmişte bir maçta oturuş tarzıyla taraftarların tepkisini çeken Eğribayat, Polonya basınında yer alan haberlere göre iki kulüp tarafından hedef kaleci olarak gösteriliyor. Bu kulüpler Rakow Czestochowa ve Jagiellonia Bialystok; Her iki takımın da öncelikli kaleci adayları arasında İrfan Can’ın bulunduğu belirtiliyor.