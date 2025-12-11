Son Mühür - Süper Lig’in 16. haftası, büyük bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Papara Park’taki karşılaşmanın hakemi de netleşti.
Ali Şansalan yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın merakla beklenen Trabzonspor–Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Açıklamada, Şansalan’ın yardımcı hakemlerinin Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacağı, dördüncü hakemin ise Batuhan Kolak olduğu belirtildi.
Haftanın diğer hakemleri
Kasımpaşa - Gençlerbirliği | Oğuzhan Çakır
Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor | Yiğit Arslan
Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor | Erdem Mertoğlu
Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray | Ali Yılmaz
Gaziantep FK - Göztepe | Cihan Aydın
Fatih Karagümrük - Kocaelispor | Çağdaş Altay
Samsunspor - Rams Başakşehir | Oğuzhan Aksu
Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor | Ozan Ergün