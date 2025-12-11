Son Mühür - Süper Lig’in 16. haftası, büyük bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Papara Park’taki karşılaşmanın hakemi de netleşti.

Ali Şansalan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın merakla beklenen Trabzonspor–Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Açıklamada, Şansalan’ın yardımcı hakemlerinin Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar olacağı, dördüncü hakemin ise Batuhan Kolak olduğu belirtildi.

Haftanın diğer hakemleri

Kasımpaşa - Gençlerbirliği | Oğuzhan Çakır

Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor | Yiğit Arslan

Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor | Erdem Mertoğlu

Hesap.com Antalyaspor - Galatasaray | Ali Yılmaz

Gaziantep FK - Göztepe | Cihan Aydın

Fatih Karagümrük - Kocaelispor | Çağdaş Altay

Samsunspor - Rams Başakşehir | Oğuzhan Aksu

Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor | Ozan Ergün