Son Mühür - Roma ve Inter yıllarının ardından Serie A’ya yeniden dönen Dzeko, Fiorentina’daki performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti. Geride kalan 14 haftada yalnızca 6 puan toplayan ve ligde son sıraya demir atan Fiorentina, sezon boyunca galibiyet yüzü görmezken takımda tablo her geçen hafta biraz daha ağırlaşıyor.

Ara transferde takımdan ayrılabilir

TuttoMercato’dan Matteo Moretto’nun haberine göre Fiorentina’daki kötü gidişat, Dzeko’nun geleceğini de belirsiz hale getirdi. 39 yaşındaki Bosnalı forvetin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 15 maçta toplam 564 dakika süre alan Dzeko yalnızca 2 gol kaydedebildi. Forvetteki düşük verimlilik, takımın hücumda yaşadığı büyük sorunların başlıca sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Dzeko’nun opsiyonunun da tehlikeye girdiği ifade edilirken, kulübün geleceğe dönük planlamasında Bosnalı yıldızın yer alıp almayacağının henüz kesinleşmediği aktarılıyor.