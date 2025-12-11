Krizin fitili, Salah'ın son üç lig maçında yedek kulübesinde oturtulmasıyla ateşlendi. Leeds maçının ardından sessizliğini bozan 33 yaşındaki oyuncu, kulüp tarafından "otobüsün altına atılmış gibi hissettiğini" belirtti. Teknik direktör Arne Slot ile sezon başında iyi olan ilişkilerinin bir anda koptuğunu ifade eden Salah, "Nedenini bilmiyorum ama kulüpte birileri beni istemiyor gibi görünüyor" sözleriyle yönetimi hedef aldı.

Arne Slot ile İpler Koptu

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Salah'ın açıklamalarına soğukkanlı bir yanıt verdi. Hollandalı çalıştırıcı, oyuncunun hayal kırıklığını anladığını ancak bu tür meselelerin medya önünde değil, kulüp içinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Slot, Salah'ın disiplinsiz davranışlarda bulunmadığını belirtse de, yönetimin otoritesini korumak adına kadro dışı kararını destekledi. Takım, Salah'ın yokluğunda Inter deplasmanına Cody Gakpo, Federico Chiesa ve Wataru Endo gibi eksiklerle gitti.

Ayrılık Sinyalleri ve Transfer İddiaları

Yaşanan bu gelişmeler, Salah'ın Ocak transfer döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinin ve Avrupa'dan bazı kulüplerin, özellikle de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Liverpool yönetiminin, takım içindeki huzuru korumak adına Salah'ı satış listesine koymayı değerlendirdiği öğrenildi.

Muhammed Salah Kimdir?

15 Haziran 1992 tarihinde Mısır'ın Nagrig köyünde dünyaya gelen Muhammed Salah, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin El Mokawloon takımında başladı. Avrupa macerasına İsviçre'nin Basel kulübüyle adım atan Salah, burada gösterdiği performansla Chelsea'ye transfer oldu. İtalya'da Fiorentina ve Roma formalarıyla kariyerinin zirvesine çıkan Mısırlı yıldız, 2017 yılında Liverpool'a katıldı. İngiliz ekibinde Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşayan Salah, kulüp tarihinin en golcü oyuncuları arasına adını yazdırdı.