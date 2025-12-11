Son Mühür - Ayrılık sinyalleri veren Mauro Icardi’nin yerine Galatasaray’ın düşündüğü isim netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, AC Milan’ın 24 yaşındaki forveti Santiago Gimenez için resmi girişimde bulundu.

Galatasaray’ın bir süredir radarında bulunan Santiago Gimenez için görüşmelere resmen başladığı belirtildi. Milan’da istediği süreleri bulamayan Meksikalı golcünün, düzenli oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı ifade ediliyor. Transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde sonuçlandırılması planlanıyor. Galatasaray’ın Gimenez için yalnız olmadığının altı çiziliyor. Eintracht Frankfurt, West Ham United, Real Betis, Sunderland ve Estudiantes’in de oyuncuyla ilgilendiği aktarılıyor. Artan rekabet nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimin görüşme sürecini hızlandırmak istediği belirtiliyor.

Icardi'nin ayrılığı gündemde