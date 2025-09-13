Son Mühür- A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 26 sayı farkla 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşma, hem Türkiye’de hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Yunan basını şokta: Türk takımına övgü, kendi takımına eleştiri

Yunan medyası, milli takımın performansını övgüyle aktarırken, kendi oyuncularını sert bir dille eleştirdi. Yunanistan’ın önde gelen haber kanallarından EPT News, haberi “Rüya kabusa dönüştü” başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye’nin etkili savunmasının Giannis Antetokounmpo’yu durdurduğu vurgulanırken, Ercan Osmani’nin 28 sayılık performansı ve Cedi Osman’ın katkısı öne çıkarıldı.

Yunanistan’da tepkiler: “Zayıf performans”

902.gr internet sitesi ise “Zayıf milli takım Türkiye’ye ağır yenildi” yorumunu paylaştı. Antetokounmpo’nun yalnızca 4 sayı kaydedebilmesi ve Türk savunmasının oyun akışını kilitlemesi öne çıkan noktalar arasında yer aldı. Huffington Post ise “Bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı” ifadelerini kullanarak Yunanistan’ın sahada varlık gösteremediğini belirtti.

Türkiye’nin başarısı dünya basınında takdir topladı

Protagon, Türkiye’nin turnuvadaki namağlup ilerleyişini ön plana çıkararak Ergin Ataman’ın taktiksel başarısına ve Alperen Şengün’ün 15 sayı, 12 ribaund, 6 asistlik etkileyici performansına dikkat çekti. 12 Dev Adam, finaldeki rakibini beklerken, gösterdiği performansla Avrupa basketbolunun gündemine damga vurdu.