Finlandiya futbolunda büyük bir skandal yaşandı. FC Haka’nın küme düşmesi sonrası yaklaşık 15 yaşlarında üç genç taraftarın kulübün stadyumunu ateşe verdiği açıklandı. Olay, ülkede geniş yankı uyandırdı.

Küme düşme travması stadyumu yaktı

Finlandiya’nın köklü kulüplerinden FC Haka, bu sezon ligden düşmesinin ardından taraftar krizleriyle gündeme geldi.

Yerel polis raporlarına göre, yaşı henüz 15 civarında olan üç genç taraftar, takımın maçlarını oynadığı Tehtaan Kenttä Stadyumu'nu kundakladı.

Yangının ardından stadyumda ciddi hasar oluştu. Yetkililer, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kundaklamanın bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini doğruladı.

3.500 kapasiteli stadyum kullanılamaz hale geldi

FC Haka’nın iç saha maçlarını oynadığı yaklaşık 3.500 seyirci kapasiteli Tehtaan Kenttä Stadyumu, çıkan yangın nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü.

Kulüp yönetimi, tesiste maddi hasarın büyük olduğunu ve onarım sürecinin uzun sürebileceğini açıkladı.

Finlandiya futbol tarihinin en başarılı takımlarından biri

Siyah-beyazlı FC Haka, Finlandiya futbolunun köklü ve başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor.

Kulüp:

9 lig şampiyonluğuna sahip,

Son şampiyonluğunu ise 2004 yılında kazanmıştı.

Son yıllarda ekonomik ve sportif anlamda zor günlerden geçen kulübün küme düşmesi, taraftar tepkilerini artırmıştı.

Gençlerin sorgusu sürecek

Yetkililer, kundaklamayı gerçekleştirdiği belirlenen üç gencin aileleri ve sosyal hizmet birimleriyle birlikte sürecin yürütüleceğini açıkladı.

Yaşları küçük olduğu için cezai sürecin nasıl ilerleyeceği Finlandiya çocuk koruma yasaları kapsamında değerlendirilecek.