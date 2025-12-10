Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını kamuoyuna açıkladı. Merakla beklenen kararla ilgili olarak herkes gözünü Fed'e çevirmişti. Saatler 22.00'ı gösterdiğinde merakla beklenen karar geldi. Fed, faizi 25 baz puan indirdi. Böylece faiz, yüzde 3,50–3,75 aralığına çekilmiş oldu. Karar, beklentiler dahilinde gelmiş oldu.

Beklentiler ne yöndeydi?

Yılın son faiz kararında Fed'in atacağı adım merakla bekleniyordu. Beklentiler dahilinde Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyordu. Fed'in 2025 yılına yüzde 4,50 faiz oranıyla başlayıp yılı yüzde 3,75 seviyesinde tamamlaması bekleniyordu.

Son karar ne olmuştu?

29 Ekim'de açıklanan son Fed faiz kararında beklentiler dahilinde politika faizi 25 puan indirilmişti. Böylece, yüzde 3.75-4.00 aralığına çekilmişti.