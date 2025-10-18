Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücülere yönelik yeni Trafik Kanunu Teklifi’nin detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, “Yeni düzenleme ile ambulansa yol vermeyen sürücünün ehliyeti 30 günlüğüne geri alınacak, araç ise aynı süre trafikten men edilecek” ifadelerini kullandı.

Mevcut yaptırımlar yetersiz mi?

Şu anda yürürlükte olan kanuna göre ambulansa yol vermemenin cezası 993 TL ile sınırlı. Bakan Yerlikaya, bu cezanın yeterince caydırıcı olup olmadığını sorguladı ve yeni kanun teklifinin bu durumu değiştireceğini vurguladı.

Şişli’de uygulama örneği

İstanbul Şişli’de yapılan denetimlerde, ambulansa yol vermeyen E.A. isimli sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yeni düzenlemenin getirdikleri

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, yeni teklif kapsamında:

Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak,

Araçları 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

Ayrıca, son 5 yıl içinde aynı ihlali iki kez tekrar eden sürücülerin ehliyetlerinin tamamen iptal edileceği belirtildi.

Acil durumlara dikkat

Yerlikaya, paylaşımında ambulansların hayat kurtarmak için zamanla yarıştığını hatırlatarak, sürücülere şu uyarıyı yaptı: “Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizleri veya sevdiklerimizi hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir.”

Sürücülerden, ambulanslara yol vermeyen veya trafikte saygısız davranan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. Bakan Yerlikaya, “Gereğini biz yaparız” mesajını paylaştı.