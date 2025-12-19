Son Mühür - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 19 Aralık 2025 tarihli bülteniyle yatırımcı sınıflandırmasına ilişkin kriterlerde değişikliğe gitti. Kurul Karar Organı’nın aldığı ilke kararı doğrultusunda, profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı olarak kabul edilmek için gereken finansal eşikler yükseltildi.

Yatırımcı sınıflandırmasında yapılan değişiklikler

Finansal Varlık Toplamı: Talep üzerine profesyonel müşteri sayılabilmek için gereken 1 milyon TL’lik alt sınır, 10 milyon TL’ye yükseltildi.

İşlem Hacmi Koşulu: Daha önce 500 bin TL olarak belirlenen işlem hacmi şartı, 5 milyon TL’ye çıkarıldı.

Tüzel Kişiler: Kurumsal yapıların profesyonel müşteri statüsüne sahip olmaları için öngörülen tutarlar da bireysel yatırımcılarla eş zamanlı şekilde artırılacak.

Fon Yatırımları İstisnası: Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) katılma payı alacak yatırımcılar için eski finansal sınırlar geçerliliğini sürdürecek. Bu alanlardaki nitelikli yatırımcılar yeni artıştan muaf tutulacak.

Kazanılmış Haklar: 19 Aralık 2025 öncesinde mevcut şartları sağlayarak bu statüyü edinmiş kişilerin hakları korunacak ve bu kişilerin statüleri devam ettirilecek.

Yeni Başvurular: Yeni belirlenen tutarlar, kararın yayımlandığı tarihten itibaren ilk kez bu statüyü almak isteyen yatırımcılar için geçerli olacak.