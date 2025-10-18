Son Mühür- Milyonlarca çalışan, Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak asgari ücret zammının oranını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları tarafından yapılan tahminler, vatandaşların gelirini doğrudan etkileyen bu artış konusunda ipuçları sunuyor. Geçen yılki asgari ücret zammını doğru tahmin eden SGK uzmanı İsa Karakaş, bu yıl da kulis bilgilerini paylaşarak beklentileri şekillendiriyor.

SGK uzmanından kulis bilgileri

Geçen yılki zam tahminini isabetle öngören İsa Karakaş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, 2026 yılı için planlanan zam oranlarına ilişkin Ankara’dan gelen bilgileri aktardı. Karakaş, ekonomi yönetiminin önceki dönemlerde enflasyon oranına paralel olarak yüzde 20 civarında bir artış öngördüğünü, ancak sürecin ilerleyen aşamalarında bu oranın yükseltildiğini belirtti.

2026 asgari ücret zammı tahmini

Karakaş, 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zammın en az yüzde 25, en yüksek ise yüzde 30 civarında olmasının beklendiğini söyledi. Uzman, bu artışın milyonlarca çalışanın yanı sıra birçok vatandaşın gelirini doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Tahmin edilen zam oranlarına göre net asgari ücretin 22 bin 104 TL’den başlayarak, en düşük 27 bin TL seviyesine, en yüksek ise 28 bin – 28 bin 500 TL bandına yükselebileceği kaydedildi.

29 Bin TL bandı aşılmayacak

İsa Karakaş, asgari ücretin 29 bin TL’ye yaklaşabileceğini ancak bu rakamı geçmeyeceğini ifade etti. Karakaş, “29 bin TL’yi bulmaz ama en az 27 bin TL seviyesinde olur” şeklinde konuştu.