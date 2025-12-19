Son Mühür - Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yaptığı açıklamada, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.

''Hiçbir şeyden çekinmiyorum"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen Saran’ın evinde arama çalışmaları sürüyor. İlk açıklamasını yapan Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum" dedi.

Neler yaşandı?

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Ezgi Eyüboğlu “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan, Eser Küçükerol ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü “fuhuşa teşvik ve aracılık etme” suçundan, Saim Macit ise “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan haklarında operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte dolarlar, uyuşturucu ve tabancalar...

Soruşturma kapsamında, şüpheli Kasım Garipoğlu’nun Sarıyer’deki ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal formda uyuşturucu madde, 51 adet “Trıbu Spirit” ibaresi bulunan ve içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatları ile uyuşturucu öğütücüsü, 9 deste üzerinde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıt ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.