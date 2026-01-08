TBMM Genel Kurulu’nda, trafik cezalarının artırılmasını da kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen düzenlemelere göre, otoyollardan sorumlu birimlerde görev yapan trafik zabıtası, görev alanıyla sınırlı kalmak şartıyla İçişleri Bakanı’nın onayıyla genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek. Trafik zabıtasının bulunmadığı ya da yetersiz kaldığı bölgelerde ise, sorumluluk alanına göre genel zabıta, ilgili mevzuat çerçevesinde trafiği düzenlemek ve trafik ihlallerine müdahale etmekle yetkili olacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, tescil plakasının okunmasını zorlaştıracak ya da okunamaz hâle getirecek şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Yük taşımacılığında kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı aşan motorlu taşıtlar ile sürücüsü dahil 17’den fazla oturma yeri bulunan yolcu taşıma araçlarında takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde ise taksimetre bulundurulması ve kullanılması zorunlu olacak.

Yerleşim yerleri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saat aşanların sürücü belgeleri her ihlalde 30 gün, 56-65 kilometre/saat aşanların 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla aşanların ise 90 gün süreyle geri alınacak. Geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Ambulans, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara geçiş imkânı sağlamayan, gerekli durumlarda durmayan sürücülere ise 46 bin lira para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle alınacak.

180 bin liralık ceza