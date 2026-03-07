İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, son günlerde Türkiye ile İspanya arasında sosyal medyada oluşan dayanışma mesajlarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı eleştirel tutumunu sürdüren Sánchez, bu kez iki ülke arasındaki toplumsal dayanışmaya vurgu yaptı.

İspanya’nın Soria kentinde düzenlenen bir mitingden görüntü paylaşan Sánchez, videoda dalgalanan Türkiye bayrağına dikkat çekti. Paylaşımında, “Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde mitinge katılan kalabalığın “Savaşa hayır” sloganları attığı anlar da yer aldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Türkiye ve İspanya’dan çok sayıda kullanıcı dayanışma mesajları paylaştı.

Son günlerde özellikle sosyal medya platformlarında iki ülke kullanıcıları arasında karşılıklı destek ve barış çağrıları dikkat çekiyor.