Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Ocak Perşembe gününe ilişkin tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu, Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile ilerleyen saatlerde kuzeybatı bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova ve Düzce'de için sarı kodlu uyarı verildi.

Yağışların Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Rüzgârın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca ülkenin doğu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu ifade edildi.

8 Ocak 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çanakkale 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kırklareli 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Afyonkarahisar 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Denizli 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Adana 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Antalya 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Isparta 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Ankara 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.

Eskişehir 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.

Kayseri 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Konya 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. Güney kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Bolu 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. Gece saatlerinden sonra kar yağışlı.

Düzce 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Sinop 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.

Zonguldak 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmurlu.

Rize 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmurlu.

Samsun 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmurlu.

Trabzon 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. Yüksekleri karla karışık yağmurlu.

DOĞU ANADOLU

Erzurum 1°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.

Kars 1°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.

Malatya 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Van 5°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman 3°C

Parçalı bulutlu.

Diyarbakır 1°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu.

Gaziantep 10°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu.

Mardin 15°C

Parçalı bulutlu.