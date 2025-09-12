Son Mühür/ Begüm Mol- Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde “Nisan Akyol” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem projedeki performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Yeni sezon öncesi kamera karşısına geçti

Dizinin yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Özdemir, özel bir fotoğraf çekiminde objektif karşısına geçti. Çekimlerden elde edilen kareleri kişisel sosyal medya hesabında art arda paylaşan oyuncu, hayranlarının ilgisini kısa sürede üzerine çekti.

Paylaşımlar büyük ilgi gördü

Ünlü ismin paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Özdemir’in tarzı ve enerjisi takipçileri tarafından övgü dolu sözlerle karşılık buldu.

Başarılı kariyerine yeni halkalar ekliyor

“No: 309”, “Doğduğun Ev Kaderindir” ve “Adım Farah” gibi yapımlarda sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, son dönemde “Eşref Rüya” dizisiyle kariyerine yeni bir başarı sayfası eklemeyi sürdürüyor.