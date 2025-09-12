Son Mühür/ Begüm Mol- Kaya’nın paylaşımı sonrası sosyal medyada “estetik mi yaptırdı?” tartışmaları alevlendi. Takipçilerin bir kısmı oyuncunun yüzünde dolgu ya da estetik müdahaleler olabileceğini öne sürerken, diğerleri bu değişimi sağlıklı yaşam tarzı, cilt bakımı ve saç rengindeki farklılığa bağladı.

Hayran yorumları ikiye bölündü

Bir kesim, Hazal Kaya’nın doğal güzelliğini koruduğunu vurgularken, diğerleri belirgin yüz hatları ve dolgun dudakların estetik dokunuşlarla elde edildiğini savundu. Özellikle “doğallığını bozmamış” yorumları dikkat çekerken, tartışma sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı.

Sessizliğini koruyor

Türk televizyon dünyasında “Aşk-ı Memnu”, “Bizim Hikaye” ve “Pera Palas’ta Gece Yarısı” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Hazal Kaya, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da gündemde yer alıyor. Ancak yüzündeki değişimle ilgili iddialar hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.