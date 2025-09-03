Son Mühür- Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken, Karabakan’ın ayrılık haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ayrılık ilk bölümlerde olacak

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ebrar Karabakan diziden 2. sezonun ilk bölümlerinde ayrılacak. Bu gelişmenin hikayenin gidişatına nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.

Geçen sezon büyük başarı yakalamıştı

Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Eşref Rüya, geçtiğimiz sezon reytinglerde önemli bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezon için beklentiler yüksekken, Karabakan’ın veda kararı izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

Ebrar Karabakan kimdir?

2006 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ebrar Karabakan, yaşamını burada sürdürüyor. Genç yaşına rağmen hem sosyal medya fenomenliği hem de oyunculuk kariyeriyle adını duyurdu. Daha önce Benim Güzel Ailem ve Karadut dizilerinde rol alan Karabakan, son olarak Eşref Rüya ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.