Son Mühür- Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğaya verdiği desteği duyurdu. Sanatçı, TEMA Vakfı aracılığıyla Çanakkale’de yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına 30 fidan bağışladı.

TEMA Vakfı aracılığıyla katkı

Kalben’in bağışı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) üzerinden gerçekleştirildi.

Bu adım, hem bölgedeki yeşil alanların artırılmasına hem de iklim krizine karşı verilen mücadeleye katkı sağladı.

“Her konserde 10 ağaç” projesi

Sanatçı, sosyal medya paylaşımında, “Her konserde 10 ağaç bizden. (3 konser için bağışımız tamam, sırada Eylül konserleri var)” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamayla, her konserini çevreye katkı sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdüğünü duyurdu.

Hayranlarından büyük destek

Kalben’in bu anlamlı girişimi, takipçileri ve hayranları tarafından da büyük beğeni topladı. Sanatçının doğaya duyarlılığı sosyal medyada olumlu yorumlarla karşılandı.