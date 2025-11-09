Son Mühür- Rol aldığı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu, yeni dizisi için hazırlıklarını hızlandırdı. Ünlü oyuncu, başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaşacağı “A.B.İ” adlı yapım için imaj tazeledi.

Yeni proje için saçlarını kestirdi

Saraçoğlu'nun dizideki karakteri için saçlarını kısalttığı öğrenildi. Oyuncunun son imajı, sosyal medyada hayranları arasında gündem olurken, değişim sevenlerini şaşırttı.

Kuaför çıkışı görüntülendi

Habertürk'ün haberine göre Afra Saraçoğlu, önceki gün Etiler’de bir kuaför çıkışında objektiflere takıldı. Köpeğiyle birlikte görülen oyuncu, yaklaşık 4 saat kuaförde kaldı.

“Bilerek gizlendim, sürprizi kaçmasın”

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Saraçoğlu, projesi için imajını saklamaya çalıştığını belirterek, “Bilerek gizlendim, projem için saçlarımı yaptırdım. Sürprizi kaçmasın” dedi.

Kısa açıklamasının ardından hızla aracına yönelen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı.