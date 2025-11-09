Son Mühür- Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, deprem bölgesinde çocukların eğitim olanaklarını güçlendirmeye devam ediyor.

Dernek, Hatay’ın Hassa ilçesinde deprem bölgesindeki 16., Türkiye genelindeki 59. anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Gülben Ergen katıldı

Bugün düzenlenen törende Gülben Ergen çocuklarla birlikte kurdele kesti. Açılış boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Ergen’in katılımı bölge halkında da büyük memnuniyet yarattı.

“Canım Hatay’ım”

Gülben Ergen, Hatay’a olan özel ilgisini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi. “59. anaokulumuzun açılışı için Hatay Hassa'dayım” sözleriyle paylaşım yapan Ergen, başka bir gönderisinde ise Hatay’ın tarihi önemine vurgu yaptı: “Canım Hatay'ım, Atamızın şahsi meselesi Hatay'ım...”

Dernek 12 yıldır okul açıyor

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 12 yıldır Türkiye'nin pek çok şehrinde anaokulu projelerini hayata geçirerek okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kurum, özellikle dezavantajlı bölgelerde çocukların erken yaşta eğitimle buluşmasını hedefliyor.

Sırada Adıyaman ve Tokat var

Derneğin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre projeler devam ediyor. Adıyaman'da Ocak 2026’da, Tokat’ta ise Mart 2026’da yeni anaokullarının açılması planlanıyor.