Son Mühür - CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Etimesgut Belediyesi hakkında operasyon başlatıldı. 30 Temmuz Perşembe sabahı 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 42 belediye çalışanı ile 13 şirket yetkilisi olmak üzere toplam 55 kişi gözaltına alındı.
Belediye ve adreslerde arama yapıldı
Soruşturma kapsamında belediye binasında, şüphelilere ait 56 ev, 15 iş yeri ve 41 araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda soruşturmaya delil olabileceği değerlendirilen çok sayıda belge ve materyale el konuldu.
Gözaltına alınan isimler
Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B. ve A.A. da gözaltına alındı. Soruşturmada ayrıca Sosyal Yardım İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Destek Hizmetleri, Zabıta ile Emlak ve İstimlak müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisi hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, belediye başkanının danışmanı ve koruması, ihale ile muayene kabul komisyonlarında görev yapan personel ve mühendisler, belediye iştiraki Etimkent AŞ'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile şirket temsilcileri de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
40 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklanmaları talebiyle, 10 kişi ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tedavisi hastanede devam eden bir şüpheli ise adliyeye çıkarılmadı. Nöbetçi hakimlik, sabaha karşı açıkladığı kararla Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.
Tutuklanan isimler şöyle:
Erdal Beşikçioğlu – Etimesgut Belediye Başkanı
Mutlu Kerimoğlu – Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
Taylan Özgüven – Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
İhsan Bahri Bellek – Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
Ali Coşar – Temizlik İşleri Müdürü
Tarhan Özkaya – Mali İşler Müdürü
Serpil Zengin – İmar İşleri Müdürü
Koray Yıldız – Belediye Memuru
Rıza Emrah Altınok – Belediye Memuru
Cem Berk Erdinç – Belediye Başkanı Özel Kalemi
Muzaffer Çakır – Etimkent A.Ş. Genel Müdürü
Adem Daşçı – Fen İşleri Çalışanı
Ozan Yiğit – CHP Belediye Meclis Üyesi
Zülküf Sancar – Zabıta Müdürü
Levent Bozkurt – Destek Hizmetleri Müdürü
Atilla Akyürek – Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Özkan Tosun – Emlak ve İstimlak Müdürü
Hüseyin Ünlü – İhale Komisyonu Üyesi
Baki Gökdemir – İhale Komisyonu Üyesi
Hasan Büyüklü – Etimkent A.Ş. Kasa Sorumlusu
Fethi Kaan Algan – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Berat Polat – Mimar
Tahsin Çelik – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yılmaz – Erdal Beşikçioğlu’nun Yakın Koruması (Özel Güvenlik Görevlisi)
Yusuf Akbulut – Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili
Şakir Yıldız – Mimar
Onur Tolunay – İhale Komisyonu Üyesi
Seyfi Geyik – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih İbrahim Sönmez – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Songül Bal – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Bahadır Çağrı Kekevi – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Akpınar – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Seyid Hamid Haşimi – Standart Katı Atık Firması Yetkilisi
Engin Pirinçci – Standart Katı Atık Firması Çalışanı
Mustafa Yücel – Şahıs Firması Sahibi
Seyit Karlı – Seka Tıp Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş. Sahibi
Zahide Türkmen (Sesliokuyucu) – Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi
Koray Perktaş – Şahıs Firması Sahibi
Atilla Eryiğit – FMT Global Firma Yetkilisi
Hasan Ceyhan – İş Takipçisi
Belediye neyle suçlanıyor?
Soruşturma dosyasında, Etimesgut Belediyesi yönetimine bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belgeler düzenlendiği iddiaları yöneltildi. Dosyada ayrıca otopark kiralama işlemleri ile bazı inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız kazanç sağlandığına ilişkin suçlamalara da yer verildi.
Erdal Beşikcioğlu'nun ifadesi
Emniyette ifade veren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etmedi. Beşikcioğlu, ihale süreçlerinde herhangi bir yetki veya sorumluluğu bulunmadığını belirtirken, soruşturmada adı geçen şirketlerle hiçbir bağlantısının olmadığını ve bu firmalara herhangi bir para transferi gerçekleştirmediğini ifade etti.