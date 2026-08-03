Son Mühür - CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Etimesgut Belediyesi hakkında operasyon başlatıldı. 30 Temmuz Perşembe sabahı 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 42 belediye çalışanı ile 13 şirket yetkilisi olmak üzere toplam 55 kişi gözaltına alındı.

Belediye ve adreslerde arama yapıldı

Soruşturma kapsamında belediye binasında, şüphelilere ait 56 ev, 15 iş yeri ve 41 araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda soruşturmaya delil olabileceği değerlendirilen çok sayıda belge ve materyale el konuldu.

Gözaltına alınan isimler

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B. ve A.A. da gözaltına alındı. Soruşturmada ayrıca Sosyal Yardım İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Destek Hizmetleri, Zabıta ile Emlak ve İstimlak müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisi hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, belediye başkanının danışmanı ve koruması, ihale ile muayene kabul komisyonlarında görev yapan personel ve mühendisler, belediye iştiraki Etimkent AŞ'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile şirket temsilcileri de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

40 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklanmaları talebiyle, 10 kişi ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tedavisi hastanede devam eden bir şüpheli ise adliyeye çıkarılmadı. Nöbetçi hakimlik, sabaha karşı açıkladığı kararla Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

Tutuklanan isimler şöyle:

Erdal Beşikçioğlu – Etimesgut Belediye Başkanı

Mutlu Kerimoğlu – Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı

Taylan Özgüven – Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı

İhsan Bahri Bellek – Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı

Ali Coşar – Temizlik İşleri Müdürü

Tarhan Özkaya – Mali İşler Müdürü

Serpil Zengin – İmar İşleri Müdürü

Koray Yıldız – Belediye Memuru

Rıza Emrah Altınok – Belediye Memuru

Cem Berk Erdinç – Belediye Başkanı Özel Kalemi

Muzaffer Çakır – Etimkent A.Ş. Genel Müdürü

Adem Daşçı – Fen İşleri Çalışanı

Ozan Yiğit – CHP Belediye Meclis Üyesi

Zülküf Sancar – Zabıta Müdürü

Levent Bozkurt – Destek Hizmetleri Müdürü

Atilla Akyürek – Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Özkan Tosun – Emlak ve İstimlak Müdürü

Hüseyin Ünlü – İhale Komisyonu Üyesi

Baki Gökdemir – İhale Komisyonu Üyesi

Hasan Büyüklü – Etimkent A.Ş. Kasa Sorumlusu

Fethi Kaan Algan – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Berat Polat – Mimar

Tahsin Çelik – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Yılmaz – Erdal Beşikçioğlu’nun Yakın Koruması (Özel Güvenlik Görevlisi)

Yusuf Akbulut – Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili

Şakir Yıldız – Mimar

Onur Tolunay – İhale Komisyonu Üyesi

Seyfi Geyik – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih İbrahim Sönmez – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Songül Bal – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Bahadır Çağrı Kekevi – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Ayten Akpınar – Etimkent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Seyid Hamid Haşimi – Standart Katı Atık Firması Yetkilisi

Engin Pirinçci – Standart Katı Atık Firması Çalışanı

Mustafa Yücel – Şahıs Firması Sahibi

Seyit Karlı – Seka Tıp Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş. Sahibi

Zahide Türkmen (Sesliokuyucu) – Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi

Koray Perktaş – Şahıs Firması Sahibi

Atilla Eryiğit – FMT Global Firma Yetkilisi

Hasan Ceyhan – İş Takipçisi

Belediye neyle suçlanıyor?

Soruşturma dosyasında, Etimesgut Belediyesi yönetimine bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belgeler düzenlendiği iddiaları yöneltildi. Dosyada ayrıca otopark kiralama işlemleri ile bazı inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız kazanç sağlandığına ilişkin suçlamalara da yer verildi.

Erdal Beşikcioğlu'nun ifadesi

Emniyette ifade veren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etmedi. Beşikcioğlu, ihale süreçlerinde herhangi bir yetki veya sorumluluğu bulunmadığını belirtirken, soruşturmada adı geçen şirketlerle hiçbir bağlantısının olmadığını ve bu firmalara herhangi bir para transferi gerçekleştirmediğini ifade etti.