Cumhuriyet Halk Partisi’nin 103’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla CHP Genel Merkezi’nde 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ve pek çok sayıda vatandaş katıldı. Kılıçdaroğlu Genel Merkez’e Muharrem İnce ile birlikte geldi. Davetliler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise katılmadı.

“Fakir bir ülke değiliz”

Resepsiyonda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ekonomik durumuna ve gelir dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin fakir bir ülke olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, son 25 yılda zenginlerin daha zengin, fakirlerin ise daha fakir hale geldiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülke fakir bir ülke değil. Son 25 yıla bakın, zenginler daha zengin oldu, fakirler daha fakir oldu. Oysa orta sınıfın güçlenmesi gerekiyordu. Orta sınıf bütün dünyada ahlakı temsil eder. 25 yılda bu ülkede ahlaksızlığın kurumsallaştığını görüyoruz. Ve bunun hesabını sormak da bizim görevimizdir. Ahlaklı insanların görevidir. Düzgün insanların görevidir. Benden para alıyorsun, dolmuşa binerken vergi alıyorsun. Ekmek alırken vergi alıyorsun. Vergileri nereye harcıyorsun? Kimlere harcıyorsun? Kimlere veriyorsun? Bu soruyu sormak zorundayız. Bu soruyu sormazsak iktidar olamayız. İktidar olmanın yolu soruyu sormak, taşı gediğine koymak, arkasından da çözümü halkın önüne koymaktır. Biz bunu yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz.”

“Çabamızı göstereceğiz”

Program sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bağımsızlığı, gelişmesi ve sorunların çözümü için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerinin de altını çizdi.