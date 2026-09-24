Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir siyasetinin önemli isimlerinden YENİ Parti Gaziemir Kurucu İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, cumartesi günü genel başkan Özgür Özel'in de katılacağı ilçe önseçimleriyle ilgili Son Mühür'e önemli değerlendirmelerde bulunarak, bu süreçten partilerinin güçlenerek çıkacağının altını çizdi.

Çağrı Şırlancı: Biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Yaşanacak önseçimlerinden kaynaklı çok mutlu olduklarının altını çizen ve seçimlerden güçlenerek çıkacaklarını söyleyen YENİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, "Öncelikle Cumartesi günü yaşayacağımız önseçimden dolayı ben son derece mutluyum çünkü insanlar YENİ Parti'yi kurduğumuzda bize 'yeni olan ne?' diye soruyorlardı. Bizim yeni olarak yaptığımız tam olarak budur. Aynı ilkelerde buluştuğumuz herkes ile bu partiyi kurduk ve beraber yöneteceğiz diyoruz, önseçim bunun bir göstergesidir. Biz buradan güçlenerek ve sarılarak çıkacağız, genel başkanımızın da bizimle olması bize çok mutluluk verecektir" dedi.

"Biz iktidar olacağız"

Öte yandan, Gaziemir'de 2500'e yakın üyeye ulaştıklarını vurgulayan ve üyelerin hepsinin aktif olarak çalıştıklarını söyleyen Başkan Şırlancı, yaşanan parti içi süreçlerde tek söz sahibinin üyeler olduğunnu vurgulayarak, "YENİ Parti'yi kurduktan sonra biz ilçemizde 2500'e yakın üyeye ulaştık ve bu üyelerin hepsi aktif. Gerçekten çok mutluyuz biz bir an önce yapmamız gereken kongreleri yapıp, seçime katılma yeterliliğine sahip olan bir parti olmak istiyoruz bu sürecin söz sahibide üyelerimizdir. Biz iktidar olacağız ben buna inanıyorum" diye konuştu.

"Vatandaşın bize yönelik ilgisi artıyor"

Son olarak, kamuoyunuda bir süredir YENİ Parti üzerine ortaya atılan 'gerileme başladı' iddialarına da yanıt veren Çağrı Şırlancı, bu tarz çıkışların gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, yurttaşın partiye dönük ilgisinin her geçen gün arttığını kaydederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tabii ki her günümüz aynı olmaz ancak biz her gün ilk gün üye olmak istedi online sistem kitlendi, üyelik formları yetişmedi, biz normal bir süreç yaşıyoruz. Biz sahada da, ilçe binamızda da aktif çalışmalar yapıyoruz, genel başkanımız Türkiye'yi geziyor. Tam tersi kamuoyunun ve vatandaşın bize yönelik ilgisi artıyor"