Son Mühür - Kenti etkisi altına alacak yeni hava dalgası öncesinde gün içerisindeki sıcaklık ve nem değerleri dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde 24 derece ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerine doğru 29 dereceye ulaşması bekleniyor. Yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık ise öğleyin 31 dereceyi bulacak.

Akşam sıcaklık düşüyor, rüzgar hızlanıyor

Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereceye kadar gerilerken, akşam saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali öne çıkıyor. Gün boyunca nem oranının yüzde 45 ile 76 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genel olarak saatte 6 ila 16 kilometre hızla esmesi beklenirken, yağış anında ve gün içinde zaman zaman hızını artırarak saatte 30 kilometreye kadar ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, akşam saatlerinde dışarıda olacak vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İzmir ilçeleri hava durumu 22 Eylül 2026

Aliağa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Balçova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Bayındır: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 33°C

Bayraklı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Bergama: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 32°C

Bornova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Buca: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Çeşme: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C

Çiğli: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Dikili: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Foça: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C

Gaziemir: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C

Güzelbahçe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Karabağlar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C

Karaburun: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

Karşıyaka: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Kınık: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

Menderes: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Menemen: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Narlıdere: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C

Seferihisar: Parçalı bulutlu, 28°C

Selçuk: Parçalı bulutlu, 28°C

Tire: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Torbalı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C

Urla: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 31°C