Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentte paylaşım ve dayanışmayı büyütmek için hayata geçirdiği İkinci El Pazarı uygulaması, birinci yılını tamamladı.

Konak, Gaziemir, Karabağlar ve Buca’da düzenli olarak kurulan pazarlar, bir yandan evlerdeki kullanılmayan eşyaların tekrar ekonomiye kazandırılmasına fırsat tanırken diğer yandan vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

İlk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde başlatılan uygulama, gelen yoğun taleplerin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına taşındı. Projenin önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Belediyeden ücretsiz stant hizmeti

İkinci el pazarlarında stant açmak isteyen vatandaşlar, başvurularını belediyenin bizvarizizmirbel web adresi üzerinden yapabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından ücretsiz stant alanı veriliyor.

Pazarlar, her ay belirli günlerde 10.00-16.00 saatleri arasında şu takvime göre hizmet veriyor:

Gaziemir: Her ayın ilk pazartesi günü

Konak: Her ayın ikinci cuma günü

Buca: Her ayın üçüncü cuma günü

Karabağlar: Her ayın dördüncü çarşamba günü

Etkinlik alanında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğü tarafından ikram araçlarıyla alandaki vatandaşlara çay servisi hizzmeti verilirken, belediye denetim ekipleri de tezgah düzeni ve saha kontrolünü gerçekleştiriyor.

"Vatandaşlarımız ekonomilerine katkı veriyorlar"

Konak Hatay Kapalı Pazar Yeri’nde görevli olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Alp Murat Bazancı, uygulamanın bir yılı hakkında;

"Bu proje kapsamında vatandaşlarımız evinde ihtiyaç fazlası olarak gördüklerini pazarda stantlarına koyuyor, bazı vatandaşlar da ihtiyaç gördüklerini temin ediyorlar.

Eylül ayında tam olarak birinci yılını doldurdu ve aşırı talep görüyor. Bugün 156 farklı masa açıldı. Dört ilçemizde yaz kış aktif olarak devam ediyor.

Vatandaşlarımız ekonomilerine katkı veriyorlar. Buradan ücretsiz şekilde yararlanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"İnsanların hatıraları var, aslında onu satın alıyoruz.."

Pazarı sürekli ziyaret ettiğini söyleyen Ali Yeşilbaş ise ikinci el pazarı hakkında; "İkinci el pazarları güzel oluyor. İnsanların evdeki fazlalıklarından kurtulması için hem de biz ikinci el meraklıları için gayet güzel.

Sürekli de geliyorum. İnsanların hatıraları var, aslında onu satın alıyoruz. Sıfır alabilir miyiz, evet ama hatırası daha çok cezbediyor.

Güzel bir uygulama. İzmir’deki ikinci el kültürü başka yerlerde bu denli yok. Bizim gibi ikinci el meraklıları için İzmir cennet." diye konuştu.

Pazarlar nerelere kuruluyor?

İkinci El Pazarı'nın kurulduğu mevcut alanların adres bilgileri şu şekildedir:

Konak Hatay Kapalı Pazar Yeri: Murat Reis Mahallesi, 183 Sokak No: 1

Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazar Yeri: Atıfbey Mahallesi, 6/1 Sokak No: 1

Karabağlar Bozyaka Kapalı Pazar Yeri: Bozyaka Mahallesi, 3089 Sokak No: 25

Buca Kapalı Pazar Alanı: Kozağaç Mahallesi, 223 Sokak No: 80