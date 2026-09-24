Son Mühür- Sanatçı Aslızen ve liderliğini üstlendiği Beyaz Melekler Korosu üyeleri, yeni dönem çalışmalarını planlamak üzere Gaziemir Sarnıç’ta bir araya geldi. Düzenlenen yemekli toplantıda, koronun bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler değerlendirilirken önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Müzik çatısı altında kadınları buluşturan organizasyon, yeni dönemde sadece sahne performanslarıyla sınırlı kalmayacak. Ekip, sosyal dayanışma ağını genişleterek toplumsal fayda sağlayacak saha çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyor.

Sosyal sorumluluk projeleri ön planda

Sarnıç’taki toplantıda, farklı yaş ve meslek gruplarından koro üyeleri yeni etkinlik ve projeler için önerilerini sundu. Görüşmelerde, kurulacak yeni iş birlikleriyle daha fazla kadına ulaşılması konusunda ortak karara varıldı.

Öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Geçmiş dönem konser ve etkinliklerinin faaliyet analizi yapıldı.

Saha odaklı yeni sosyal sorumluluk projeleri için çalışma takvimi belirlendi.

Koronun üye sayısını artırmak ve etki alanını genişletmek için hedef kitle stratejisi çizildi.

Büyüme ve yaygınlaşma hedefi

Toplantı sonunda konuşan Aslızen, Beyaz Melekler’in önümüzdeki dönemde yeni projelerle yoluna devam edeceğini belirtti. Koronun hem sanatsal faaliyetlerini sürdüreceği hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettireceği vurgulandı.

Planlanan yeni etkinliklerin ve projelerin ayrıntıları, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.