Son Mühür- Haftanın sonuna yaklaşırken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 4 ilçe 10 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 12 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Bayındır’ın Zeytinova Mahallesi’nde 09.06 ile 11.06 saatleri arasında yaklaşık 2 saat, Foça’nın Kemal Atatürk Mahallesi’nde ise 09.04 ile 13.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi uygulanacak.

Karabağlar’da Bozyaka, Cennetoglu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Sarıyer, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde 09.08 ile 12.08 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yaşanacak. Kesintinin 3190 Sokak’taki ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Urla’nın Sıra Mahallesi’nde de 07.58 ile 10.58 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yapılacak.

Gaziemir’de 12 saatlik kesinti

Gaziemir’de ise daha uzun süreli bir kesinti yaşanacak. Sarnıç Terfi İstasyonu’ndaki deponun yenilenmesi ve bakım çalışmaları nedeniyle Menderes, Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde 24 Eylül saat 20.00’den 25 Eylül saat 08.00’e kadar su verilemeyecek.