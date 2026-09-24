Son Mühür/ Beste Temel- Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı (GOKİP), bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Evde bir köşede duran veya artık kullanılmayan eşyalarını yanlarına alan minikler, pazarda kendi stantlarını açtı.

Yaşıtlarıyla bir araya gelen çocuklar, eşyalarını kendileri sergileyip satarak hem ilk ticaret deneyimlerini yaşadı hem de kendi harçlıklarını kazandı.

Tüketim çılgınlığına karşı yeniden kullanım alışkanlığı

Etkinlik, çocuklara erken yaşta çevre sevgisi, tasarruf ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmayı hedefliyor. GOKİP sayesinde çocuklar, bir eşyanın işi bittiğinde hemen çöpe atmak ya da bir köşede unutulmak zorunda olmadığını uygulamalı olarak deneyimledi.

Kullanmadıkları giysi, kitap ve oyuncakların başka bir çocuğun elinde tekrar değer kazanabileceğini öğrenen minikler; israfı önlemenin ve elde bulunanı değerlendirmenin önemini keşfetti.

Pazarda dayanışma rüzgarı esti

Etkinlik sadece bir alışveriş ortamıyla sınırlı kalmayarak sosyal bir ortamına hareketine dönüştü. Pazarda kurulan bağış köşesinde, durumu olmayan çocuklar için giyim, oyuncak ve kitaplar bir araya getirildi.

Kendi eşyalarını ihtiyacı olan arkadaşlarıyla paylaşan çocuklar, yardımlaşmanın ve el uzatmanın ne demek olduğunu yaşayarak tecrübe etti.