Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, İzmir yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Kent genelinde termometrelerin düşüşe geçmesiyle birlikte öğleden sonra başlayacak kuvvetli sağanak yağışların akşam saatlerinde şiddetini artıracağı bildirildi.

Sıcaklıklarda sert düşüş

Güncel veriler doğrultusunda kentte gece yarısı 20 derece civarında seyreden sıcaklık, sabahın ilk saatlerinde (06.00) 17 dereceye kadar gerileyecek. Saat 09.00 itibarıyla 20 dereceyi bulacak olan hava sıcaklığının, günün en yüksek seviyesi olan 23 dereceye ise saat 15.00 sularında ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren termometreler yeniden düşüş gösterecek.

Öğleden sonra yağış etkisini artıracak

Sıcaklıktaki gerilemeyle birlikte kent genelini kapsayan kritik bir yağış uyarısı da yapıldı. İzmir'in tüm ilçelerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın, özellikle öğleden sonra başlayarak akşam saatlerinde şiddetleneceği vurgulandı. Yetkililer; meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını, dışarı çıkacak İzmirlilerin önlem almalarını önemle tavsiye ediyor.

İzmir ilçelerinde hava nasıl olacak? 23 Eylül 2026

Aliağa: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Balçova: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayındır: 25°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bayraklı: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bergama: 19°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Beydağ: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bornova: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Buca: 21°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çeşme: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Çiğli: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Dikili: 20°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Foça: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Gaziemir: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güzelbahçe: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Karabağlar: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Karaburun: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Karşıyaka: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kemalpaşa: 21°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kınık: 20°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kiraz: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Menderes: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Menemen: 21°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Narlıdere: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ödemiş: 24°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Seferihisar: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Selçuk: 23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Tire: 27°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Torbalı: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Urla: 22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.