İZTO binasında gerçekleşen törene Norveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Olga Larsen ile İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi üyeleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından iki ülkenin balıkçılık sektöründeki yatırım fırsatları ve projeleri sunumlarla aktarıldı.

"Sürdürülebilir yetiştiricilik ve dijitalleşmede ortak adımlar atacağız"

Törende konuşan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Norveç'in su ürünlerindeki teknolojik birikimi ile İzmir’in üretim ve ihracat gücünün birbirini tamamladığını vurguladı. Balıkçılığın sürdürülebilir gelişiminin ortak akılla mümkün olacağını belirten Çakan, "Sürdürülebilir yetiştiricilik, balık sağlığı, dijital izleme sistemleri ve yeni üretim teknolojileri alanlarında geliştirilecek ortak çalışmalar her iki taraf için de önemli fırsatlar yaratacak. İmzalanan anlaşmanın bilgi ve bağlantı paylaşımını güçlendireceğine ve yeni iş ortaklıklarına zemin hazırlayacağına inanıyoruz" dedi.

"2026, diplomatik ilişkilerin 100. yılı"

Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Olga Larsen ise Türkiye ile Norveç arasındaki JETCO Anlaşması’na dikkat çekerek 2026 yılının iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Larsen, su ürünleri ve akuakültür alanındaki iş birliğinin bu anlaşmayla daha da sağlamlaşacağını dile getirdi.

Norveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder ise İzmir ile ticari ilişkileri artırmanın önemine değinirken, Norveç İzmir Fahri Konsolosluğu'nun yeniden faaliyete geçecek olmasının kentle olan bağları daha da güçlendireceğini müjdeledi.

Konuşmaların ardından resmi imzalar atıldı. Protokolle birlikte kurulacak çalışma grupları üzerinden şu alanlarda somut projeler yürütülecek:

Sürdürülebilir balıkçılık ve deniz kaynaklarının korunmasında bilgi paylaşımı,

Balıkçıların yapay zeka ve dijital teknolojilerden yararlanması,

Soğuk zincir, depolama, lojistik ve pazarlama süreçlerinde ortak adımlar,

Ürünlerin işlenmesi ve katma değerli hale getirilmesi,

Mesleki eğitimler ve gençlerin sektöre kazandırılması,

Kadınların kooperatiflerde ve su ürünleri ekonomisinde daha etkin rol alması,

Karşılıklı teknik ziyaretler, eğitim ve kooperatif değişim programları, İkinci el satışında ‘güvenli ödeme’ oyunu! ‘Doktorum’ dedi, gazeteciyi dolandırdı! İçeriği Görüntüle

Avrupa Birliği ve uluslararası fonlara yönelik ortak proje geliştirilmesi.