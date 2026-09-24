Son Mühür - İzmir ve tüm ilçelerinde 24 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla sonbahar mevsiminin etkileri belirginleşiyor. Hafta başından itibaren kenti etkisi altına alan yağışlı havanın yerini parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakmasıyla birlikte günlük yaşam normale döndü. Ancak yağışların ardından hava sıcaklıklarında yaşanan hissedilir düşüşle birlikte termometreler il genelinde 22 ile 28 derece arasında seyrediyor.

'Gizli serinlik' uyarısı

Mevsim normallerinde esen rüzgarla birlikte Ege'de sakin bir Eylül günü yaşanırken, meteoroloji uzmanları özellikle akşam saatleri için uyarıda bulundu. Gün içindeki ılıman havanın aldatıcı olabileceğini belirten uzmanlar, güneşin batışıyla birlikte hissedilecek ani serinliğe karşı vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.

En yüksek sıcaklıklar iç ve kuzey ilçelerde

Hava sıcaklıklarının düştüğü İzmir'de günün en yüksek değerlerinin ölçüldüğü bölgeler ise iç kesimler ile bazı sahil ilçeleri oldu. Bugün il genelinde sıcaklığın en yüksek seyrettiği ilçeler Bayındır, Bayraklı, Beydağ, Karşıyaka, Kiraz, Ödemiş ve Tire olarak öne çıktı.

İzmir ilçeleri hava durumu 24 Eylül 2026

Aliağa: 25°C, az bulutlu.

Balçova: 25°C, az bulutlu.

Bayındır: 26°C, az bulutlu.

Bayraklı: 25°C, az bulutlu.

Bergama: 24°C, az bulutlu.

Beydağ: 26°C, az bulutlu.

Bornova: 25°C, az bulutlu.

Buca: 24°C, az bulutlu.

Çeşme: 24°C, az bulutlu.

Çiğli: 25°C, az bulutlu.

Dikili: 23°C, az bulutlu.

Foça: 25°C, az bulutlu.

Gaziemir: 24°C, az bulutlu.

Güzelbahçe: 23°C, az bulutlu.

Karabağlar: 24°C, az bulutlu.

Karaburun: 24°C, az bulutlu.

Karşıyaka: 26°C, az bulutlu.

Kemalpaşa: 23°C, az bulutlu.

Kınık: 25°C, az bulutlu.

Kiraz: 26°C, az bulutlu.

Menderes: 26°C, az bulutlu.

Menemen: 25°C, az bulutlu.

Narlıdere: 24°C, az bulutlu.

Ödemiş: 26°C, az bulutlu.

Seferihisar: 24°C, az bulutlu.

Selçuk: 25°C, az bulutlu.

Tire: 28°C, az bulutlu.

Torbalı: 24°C, az bulutlu.

Urla: 24°C, az bulutlu.