Son Mühür/Hüseyin Demir İzmirli Bengisu Avcı’nın sportif başarıları film hikayesine dönüşüyor. Açık su yüzücüsü Bengisu Avcı, başarıdan başarıya koşuyor. Okyanusun kraliçesi, attığı kulaçlarla kadınlara ilham oluyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan başarılı sporcu, uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla İzmir’in ve ülkemizin büyük gururu oldu. Okyanus yedilisini yüzen Bengisu Avcı, genç açık su yüzücüsü sporcularına yol gösteriyor.

“İzmirli Bengisu Avcı, Altın portakala aday”

98 ulusal belgesel arasında son 10 film arasına giren ‘Denizyıldızı-Bir Cesaret Öyküsü’ 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 63. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde ilk Dünya gösterimine çıkacak. AXA Türkiye sponsorluğunda beş ayrı ülkede çekilen filmin yönetmenliğini Onat Can Karabatak yaparken, yapımcılığını ise Medyaall üstlenmişti. İzmirli Bengisu Avcı’nın belgeseliyle genç sporculara ve kadınlara ilham olması amaçlanıyor.

“Okyanus yedilisini yüzen tek Türk”

İzmirli Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu açık su yüzme parkuru olan Ocean's Seven (Okyanus Yedilisi) yüzen Türk sporcu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kariyerinde hem açık su hem de kış, buz yüzmesi alanlarında çok sayıda uluslararası rekor ve şampiyonluk elde etti. İzmirli Bengisu Avcı; Manş Denizi, Catalina Kanalı, Cook Boğazı, Cebelitarık Boğazı, Molokai Kanalı, Tsugaru Kanalı, Kuzey Kanalını yüzdü.