Futbol dünyasının gündemine bomba gibi düşen "yeni ofsayt kuralı" tartışmaları, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun son açıklamalarıyla resmiyet kazandı. 2026 yılının ilk günlerinde spor kamuoyunun en çok konuştuğu konu haline gelen bu değişiklik, futbolun oynanış biçimini kökten değiştirmeye aday görünüyor. Arsene Wenger'in öncülük ettiği ve "Wenger Yasası" olarak bilinen bu yeni düzenleme, milimetrik ofsayt tartışmalarını bitirmeyi ve hücum futbolunu teşvik etmeyi amaçlıyor. Peki, ofsayt kuralı resmen değişti mi ve yeni sistem nasıl işleyecek?

FIFA Başkanı Infantino, Dubai'de düzenlenen spor zirvesinde yaptığı açıklamada, ofsayt kuralında köklü bir değişikliğin masada olduğunu ilk kez bu kadar net ifadelerle doğruladı. Henüz tüm dünyada resmi olarak yürürlüğe girmemiş olsa da, FIFA'nın bu kuralı ciddi şekilde değerlendirdiği ve test aşamalarının sürdüğü belirtiliyor. İşte futbolseverlerin merakla beklediği o devrim niteliğindeki değişikliğin detayları.

Ofsayt Kuralı Değişti mi?

Ofsayt kuralı şu an için tüm liglerde resmen değişmedi, ancak değişim süreci resmi olarak değerlendirme aşamasında. Mevcut kurala göre, hücum oyuncusunun gol atabilen herhangi bir uzvunun (kafa, gövde veya ayak) rakip savunma oyuncusunun önünde olması ofsayt kararı için yeterli oluyor. Ancak FIFA'nın gündemindeki yeni düzenleme hayata geçerse, bu uygulama tarihe karışacak. Infantino'nun "İleride ofsayt olması için oyuncunun tamamen önde olması gerekebilir" açıklaması, değişimin yakın olduğunu işaret ediyor.

Yeni Kural ("Wenger Yasası") Nedir?

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in önerdiği ve kamuoyunda "Wenger Yasası" olarak bilinen yeni sisteme göre, bir futbolcunun ofsayt sayılabilmesi için vücudunun tamamının rakip savunma oyuncusunun önünde olması gerekecek. Yani, hücum oyuncusunun sadece bir ayağının veya vücudunun bir kısmının önde olması artık ofsayt sayılmayacak; savunmacıyla en ufak bir hizalanma (örtüşme) dahi olsa oyun devam edecek. Bu değişikliğin temel amacı, VAR incelemelerinde yaşanan santimetrelik iptal kararlarının önüne geçmek ve maçlardaki gol sayısını artırmak.

Ne Zaman Uygulanacak?

Bu kuralın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz kesinleşmiş değil. İtalya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin alt yaş kategorilerinde test edilen uygulamanın, IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından onaylanması gerekiyor. Kulislerde konuşulanlara göre, yeni kuralın 2026 Dünya Kupası öncesinde denenebileceği veya 2026-2027 sezonundan itibaren kademeli olarak profesyonel liglerde hayata geçirilebileceği tahmin ediliyor.