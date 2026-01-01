Kırmızı-siyahlı yönetim, ayrılık kararını resmiyete dökerek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerekli bildirimleri yaptı. Çalkantılı bir süreçten geçen Güneydoğu temsilcisi, teknik direktör Burak Yılmaz'ın kısa süreli istifası ve ardından görevine geri dönmesiyle gündeme gelmişti. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan görüşmelerin ardından, son olarak Başakşehir deplasmanında alınan 5-1'lik ağır mağlubiyet, kadroda operasyon sinyallerini güçlendirdi. Sakatlığı nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyen Senegalli futbolcunun sözleşmesinin, kulüp menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği kesinleşti.

Ayrılığın Perde Arkası ve TFF Bildirimi

2024 yılından bu yana Gaziantep FK forması giyen Badou Ndiaye, takımın orta sahasındaki en önemli isimlerden biri olarak kadroya katılmıştı. Ancak yaşanan sakatlıklar ve takımın genel performans düşüklüğü, ayrılık kararında etkili oldu. Kulüp yetkilileri, fesih işlemini TFF'ye resmen bildirerek oyuncunun lisans kaydını sildirdi. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nın, Ndiaye'den boşalan kontenjanı ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle doldurması ve ligin ikinci yarısına daha dinamik bir kadroyla girmesi bekleniyor.

Badou Ndiaye Kimdir?

Tam adıyla Papa Alioune Ndiaye, 27 Ekim 1990 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine ülkesinin Diambars takımında başlayan Ndiaye, Avrupa macerasına Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla adım attı. Türkiye kariyerine 2015 yılında Osmanlıspor'a transfer olarak başlayan dinamik orta saha oyuncusu, burada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2017 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk yaşayan Ndiaye, ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'e 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olarak kariyer zirvesini gördü.

Türkiye Süper Ligi'ni yakından tanıyan tecrübeli futbolcu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde kiralık olarak tekrar Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Pendikspor formalarını terletti. Mücadeleci yapısı, top sürme yeteneği ve hücuma verdiği katkıyla tanınan Badou Ndiaye, son olarak Gaziantep FK kadrosunda yer alıyordu. Senegal Milli Takımı formasını da defalarca giyen oyuncu, Süper Lig'in en tecrübeli yabancı futbolcularından biri olarak kayıtlara geçti.