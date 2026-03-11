Son Mühür- Dünya basketbolunun vitrini NBA'de kırılmaz denilen rekorlardan biri daha tarihe gömüldü.

Wilt Chamberlein'in efsanevi bir maçta 100 sayılık performansına Kobe Bryant 81 sayılık performanla cevap vermişti.

Miami Heat'ın yıldız basketbolcusu Bam Adebayo Washingron Wizards potasına 83 sayı atarak bu konuda Kobe'yi geride bırakmayı başaran ilk isim oldu.



İstatistik kağıdını doldurmayı başardı...



Karşılaşmada 42 dakia forma giyen Adebayo rakip potaya bıraktığı sayıların yanına 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla istatistik kağısını doldurmayı başaran bir performansa imza attı.

Miami'nin 150-129 kazandığı karşılaşmada Adebayo'ya Simone Fontecchio 18, Davion Mitchell 12 sayıyla eşlik etti.



Konuk Wizards'da Alexander Sarr 28, Will Riley 22 ve tre Johnson'la Jaden Hardy 17'şer sayıyla ayakta kalan oyuncular oldu.

Miami Heat bu sonuçla Doğu Konferansı'nda altıncı sıraya yükseldi.