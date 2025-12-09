Son Mühür / Erkan Doğan - Üç ay önce İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Doç.Dr. Ayhan Kul, 8 Aralık günü itibariyle üç ayını tamamlandığını belirterek, Son Mühür’e özel değerlendirmelerde bulundu. Üç ay içerisinde İzmir merkez ve metropol dışındaki tüm hastane ve sağlık kuruluşlarında yerinde inceleyen Kul, eksik ve ihtiyaçları tek tek tespit ettiklerini belirterek, “Şimdi eksiklikleri gidermek, gerekli adımları atma zamanı” dedi.

Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne yeni bina geliyor! Güney Bölgesine ikinci şehir hastanesi yapılacak

Kamuoyunda çok tartışılan Bozyaka Hastanesi’nin de iki veya iki buçuk yıl içerisinde hızla inşa edilerek hizmete açılacağını kaydeden Kul, “İzmir’in 100 yıllık sağlık ihtiyacına yanıt verecek çalışmaları hızla yürütüyoruz. İzmir Bozyaka Hastanesi’nin yenileme çalışması da bu aşamanın bir halkasıdır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yeni bir hastane inşa edeceğiz. Bu binamızı, şu an diyaliz merkezi, kreş ve şu an boş olan Mahkum Koğuşunun olduğu alana inşa edeceğiz. Bu sırada üç bloğu yıkacağız. Çiğli, Bornova Türkan Özilhan, Menderes hastanelerini açtık. Selçuk Devlet Hastanesi yüzde 80-90 oranında tamamlandı. Ödemiş ve Torbalı Devlet Hastanelerimiz de yeni binalarında hizmet veriyor. Şimdi sırada Bozyaka ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaneleri var. Bu yatırımlar 6,7,8 diye devam edecek. Güney bölgesinde de ikinci bir Şehir Hastanesi yapmayı planlıyoruz. Bozyaka Hastanesini Sağlık Bakanlığı’nın iki, iki buçuk yıl içerisinde hızla tamamlayacağını düşünüyoruz. İzmir’deki sağlık yatırımlarına destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekküre ediyorum” diye konuştu.

Yakın zamanda hizmete alınan hastane ve merkezler

Bayraklı Şehir Hastanesi, Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Karaburun Devlet Hastanesi, Beydağ Devlet Hastanesi, Menderes Devlet Hastanesi

Selçuk ve Dikili Devlet Hastaneleri 2026’da açılacak

Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapım aşamasında. Bu merkez 2026 yılı haziran ayında tamamlanacak. Yeni Selçuk Devlet Hastanesi 2026 tamamlanıp hizmete açılacak. Dikili Devlet Hastanesi yapım aşamasında. Hastane 2026’da hizmet vermeye başlayacak.