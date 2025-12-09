Son Mühür- Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir İl Başkanı Avukat Samed Tekin, genel merkez kararıyla görevinden alındığını duyurdu. Tekin, kararın ardından DSP üyeliğinden de istifa ettiğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

Görev süresince yürütülen çabalar

Tekin, görevde bulunduğu yaklaşık dokuz aylık dönemde partiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yakınlığından uzaklaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca DSP’yi tekrar “Bülent Ecevit çizgisine” taşımak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

İzmir genelinde örgütlenme çalışmaları

İlçe yönetimleri oluşturulması yönündeki taleplere karşı çıktıklarını kaydeden Tekin, İzmir’in en uzak ilçelerinden başlayarak partiyi güçlendirme amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını aktardı. Ancak Tekin, bu çalışmalarının genel merkez tarafından karşılık bulmadığını ve bazı tepkilere yol açtığını sözlerine ekledi.

İstifasını duyurdu

Görev süresince yanında olan ekip arkadaşlarına ve partinin gönüldaşlarına teşekkür eden Tekin, "Gelinen aşamada DSP üyeliğinden istifa ettiğimi İzmir kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.