İzmir’in gözde yerleşim alanlarından biri olan Yeni Foça’da sürdürülen altyapı çalışmaları, tamamlanamadan bırakılınca mahallede yaşam adeta durma noktasına geldi.

Mahallenin ortasından geçen kanal, çevreye yığılan molozlar ve kapatılan geçiş noktaları nedeniyle ulaşım büyük ölçüde aksadı.

Kısa mesafe yürüyüşler kilometrelerce uzadı

Kazı çalışmaları öncesinde markete, fırına veya otobüs durağına 2–3 dakikalık yürüyüşle ulaşabilen mahalle sakinleri, yolların kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 1,5 kilometrelik alternatif güzergahları kullanmak zorunda kalıyor. Bu durum özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu aileler için ciddi bir mağduriyet yaratıyor.

“Kendi halimize terk edildik”

Mahallede yaşayan 81 yaşındaki emekli Suat Kayıpoğlu, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı: “10 yıldır bu mahallede oturuyorum.

Sel felaketinin ardından başlatılan kazı çalışmaları aylardır bu halde bırakıldı. Ben yüzde 80, eşim yüzde 90 engelli. Eskiden 2 dakikada yürüyerek gittiğimiz markete artık gidemiyoruz.

Ekmek almak için bile arabayla mahalleyi dolaşmak zorunda kalıyorum. Yollar kapalı, her yer moloz yığını. Ne gelen var ne giden, ne de halimizi soran. Kendi halimize terk edildik.”

Kontrolsüz bırakılan alanlar tehlike oluşturuyor

Çalışmaların durmasıyla birlikte mahallede derin yarıklar, büyük kaya parçaları ve beton bariyerler kontrolsüz şekilde bırakıldı.

Mahalle sakinleri, özellikle gece saatlerinde yetersiz aydınlatma nedeniyle bu alanların büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

Mahalle sakinleri belediyeden çözüm bekliyor

Mahallenin iki yakasını birbirine bağlayan yolların ne zaman açılacağına ilişkin belirsizlik sürerken, vatandaşlar belediyeden bir an önce çalışmalara yeniden başlanmasını istiyor.

Mahalle sakinleri, yarım kalan altyapı çalışmalarının tamamlanarak yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.