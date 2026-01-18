Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Büyükşehir Belediyesi, okuma kültürünü şehrin en ücra noktalarına kadar ulaştırmak ve bilgiye erişimde adaleti sağlamak amacıyla sürdürdüğü Gezici Kütüphane hizmetini, sömestir tatiline özel bir rotayla taçlandırıyor. 20-29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu geniş kapsamlı organizasyon, kütüphaneyi çocukların ayağına götürürken; edebiyatı tiyatro, sanat ve eğlenceyle harmanlayan bir şenlik havası yaratacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İnci Vakfı iş birliğiyle hazırlanan takvim, tatil boyunca miniklerin kültürel gelişimlerine ivme kazandırmayı hedefliyor.

Bilgiye erişimde fırsat eşitliği ve kültürel hareketlilik

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen bu çalışma, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan gençlerin ve çocukların sanatsal faaliyetlerden mahrum kalmamasını temel ilke ediniyor. Gezici Kütüphane, raflarındaki binlerce eserle sadece bir ödünç kitap noktası olmanın ötesine geçerek; yaratıcı okuma atölyeleri, yazar söyleşileri ve el becerilerini geliştiren yaratıcı çalışmalarla sosyal bir buluşma merkezi işlevi görüyor. Kitapla kurulan bağı küçük yaşlarda sağlamlaştırmak amacıyla planlanan sömestir rotası, İzmir’in farklı ilçelerinde yaşayan çocukların ortak bir paydada buluşmasını sağlayacak.

İlk heyecan tarihi Kadifekale’de başlayacak

Gezici Kütüphane’nin merakla beklenen kış yolculuğu, 20 Ocak günü Kadifekale Çocuk Merkezi’nde start alacak. Saat 13.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek olan açılış etkinliğinde çocuklar, kitapların sihirli dünyasına adım atarken aynı zamanda kendi ayraçlarını tasarlayacakları özel bir atölyeye katılacaklar. Doğrudan çocuklarla temas kurarak okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlayan bu ilk durak, bölgedeki sosyal etkileşimi artırarak çocukların yarıyıl tatiline motivasyonu yüksek bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyacak.

Kemalpaşa ve Aliağa’da sanatla harmanlanan okuma saatleri

Etkinlik zincirinin ikinci halkası 23 Ocak’ta Kemalpaşa Dere Mesire Alanı’na uzanacak. Burada kurulacak olan kültür platformunda minikler, pandomim gösterileri ve yüz boyama etkinlikleriyle eğlenirken, "Mucit Palyaço" adlı tiyatro oyunuyla kahkahalara boğulacak. Ürkmez Kadın Tiyatrosu ve Köy Tiyatroları’nın da destek vereceği bu durak, sanatın birleştirici gücünü kütüphane hizmetiyle birleştirecek. Takvimler 27 Ocak’ı gösterdiğinde ise rotanın yeni adresi Aliağa Kültür Merkezi olacak. Aliağa’da "Ecem ile Çilek" adlı oyunun sahnelenmesiyle eş zamanlı olarak çocuklar, kütüphane raflarını keşfederken yaratıcı atölyelerde el becerilerini konuşturacak.

Büyük Final Beydağ’da anlamlı bir kapanışla yapılacak

İzmir’in sömestir kütüphane turu, 29 Ocak tarihinde Beydağ Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan son buluşmayla noktalanacak. Saat 12.00 ve 14.00 saatleri arasındaki bu veda etkinliğinde, çocukların tatil boyunca edindikleri kazanımlar pekiştirilecek ve kitap sevgisini aşılayan yeni okuma çalışmaları gerçekleştirilecek. Atölye çalışmalarıyla son bulan bu dokuz günlük maratonun ardından, İzmirli çocuklar hem eğlenmiş hem de yeni bilgilerle donanmış bir şekilde ders başı yapmaya hazır hale gelecek.