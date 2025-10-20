Son Mühür- ABD’li reality yıldızı Kim Kardashian, Los Angeles’ta düzenlenen Academy Museum Gala’sında sıra dışı bir görünümle kırmızı halıya çıktı. 44 yaşındaki ünlü, yüzünü tamamen kaplayan ten rengi maskesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada hızla gündem olan bu tercih, hayranlar arasında “Yeni bir estetik operasyon mu geçirdi?” yorumlarını beraberinde getirdi. Bazıları ise esprili bir dille “Cadılar Bayramı kostümünü erken giymiş” ifadelerini kullandı.

Tanınmaz hali ve sosyal medya tepkileri

Kardashian’ın maskeli görünümü, ünlü ismi adeta tanınmaz hâle getirdi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan fotoğraflar, takipçilerin merakını artırdı. “Yüzünü neden sakladı?” sorusu öne çıkarken, bazı kullanıcılar estetik operasyon geçirmiş olabileceğini düşündü.

Diğer yandan mizahi yorumlar da eksik olmadı: “Belki burnunda büyük bir sivilce vardı, bunu moda haline getirmiş” veya “Bu kim, gerçekten Kim Kardashian mı?” gibi paylaşımlar yapıldı.

Maison Margiela’dan cesur kombin

Kardashian, Maison Margiela imzalı dar korseli elbisesiyle kırmızı halıya çıktı. Elbisenin eteğine bağlı uzun kumaş parçaları, kollarını kaldırdığında yarasa kanadı efekti yarattı. Ünlü isim, iddialı tarzını pırlanta gerdanlık, zümrüt yüzükler ve pençe biçimli uzun tırnaklarla tamamladı.

Daha önce de maskeyle görünmüştü

Kim Kardashian, yüzünü gizleyerek katıldığı ilk gala daveti için bu yıl bir yeniliğe imza atmadı. 2021 yılında Met Gala’da da siyah Balenciaga tulum ve kar maskesiyle kırmızı halıya çıkarak benzer şekilde büyük yankı uyandırmıştı. Bu tarz tercihler, ünlü yıldızın her kırmızı halı çıkışında gündem yaratma stratejisini devam ettirdiğini gösteriyor