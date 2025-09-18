Son Mühür- İzmir'deki toplu taşıma ağı, 22 Eylül 2025 Pazartesi itibarıyla genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, 472 numaralı yeni otobüs hattını hizmete sunacağını duyurdu.

Güzergah detayları belli oldu

Yeni hat, İşçievleri'nden başlayıp Tınaztepe'ye kadar uzanacak. UKOME'nin 10.09.2025 tarihli ve 2025/831 sayılı kararıyla onaylanan güzergah, pek çok önemli noktadan geçerek vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak.

Yeni hattın kullanacağı güzergah şu şekilde:

Mehmetçik Caddesi

Fevzi Çakmak Caddesi

Şirinyer İZBAN

Forbes Caddesi

Buca Devlet Hastanesi

Buca Üçkuyular Meydanı

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Bu güzergah, özellikle Buca ve çevresinde yaşayan öğrenciler ve hastaneye erişim sağlamak isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif olacak.

ESHOT'tan açıklama

ESHOT yetkilileri, yeni hattın bölgedeki yoğun ulaşım talebini karşılamak amacıyla planlandığını belirtti. 472 numaralı otobüs hattı, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmaya ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmeye katkı sağlayacak.

Yeni hatla ilgili tüm detaylar, ESHOT'un resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüs hattının tüm kentlilere hayırlı olmasını diledi.