Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Turu’nda 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, 3’üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni sahasında 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın 15’inci dakikasında konuk takım Burak’ın golüyle 1-0 öne geçti ve Menemen FK ilk yarıyı geride kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 74’üncü dakikada Baran’ın kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi. Dakikalar 87’yi gösterdiğinde Eyüp sahneye çıktı ve Menemen FK’yı 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede skor değişmeyince İzmir temsilcisi sahadan galip ayrılarak kupada yoluna devam etti.