Son Mühür - ABD Kongresi’ne bağlı Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein’a dair yeni dosyalar yayımladı. Belgeler arasında, 2003 yılında Epstein’ın 50. doğum günü için hazırlanan ve birçok ünlü ismin mesajlarının yer aldığı ‘doğum günü kitabı’ da bulunuyor. Toplam 238 sayfadan oluşan bu kitapta, Epstein’ın yakın çevresinden dostlarının yanı sıra iş, siyaset, bilim ve sanat dünyasından kişilerin mesajları ve fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca, kitapla birlikte Epstein’ın vasiyeti, 1990-2019 yıllarına ait adres defterlerinden bölümler ve imzaladığı “kovuşturma yapılmaması anlaşması” da kamuoyuna sunuldu.

Trump'ın imzasına benziyor

Belgeler arasında ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğu iddia edilen bir not da yer aldı ve bu durum tartışmalara yol açtı. Notta Trump’ın imzasına benzeyen bir yazının bulunduğu öne sürüldü, ancak Beyaz Saray imzanın Trump’a ait olmadığını açıkladı. Eski ABD Başkanı Bill Clinton’a atfedilen bir mesajda ise Epstein’ın “çocukça merakı” ve “fark yaratma arzusu”ndan söz edildi; Clinton cephesinden ise konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Ayrıca, İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Lord Peter Mandelson’un Epstein için “en iyi arkadaşım” ifadesini kullandığı ve bazı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Mandelson’un sözcüsü, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Epstein ile tanışmış olmaktan pişmanlık duyduklarını belirtti. Belgelerde Epstein’ın özel jetinden çeşitli etkinliklere kadar pek çok fotoğraf, yüzleri gizlenmiş kareler ve farklı kişilerden gelen mesajlar da yer aldı.

Epstein, 2019 yılında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hapishanede ölü bulunmuştu. Resmi açıklamalara göre intihar ettiği belirtilen Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ise, onun cezaevinde intihar ettiğine inanmadığını ifade etmişti.

Mağdurlardan 'liste' hamlesi

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin geçen hafta yayımladığı 33 bin sayfalık Epstein dosyalarında yeni bir bilgi yer almaması tepkilere neden olmuştu. Bu gelişmenin ardından Epstein mağdurları ABD Kongre Binası önünde bir araya gelerek, basına yaptıkları açıklamada, Epstein’in çevresinde bulunan ve istismara karıştığını iddia ettikleri kişilerin gizli bir listesini hazırlamaya başladıklarını duyurmuştu.