Fransa’da hükümet, Ulusal Meclis’te yapılan güven oylamasında yeterli desteği alamaması nedeniyle düştü. Başbakan François Bayrou, artan kamu borcunu kontrol altına almak için hazırladığı 44 milyar euroluk kapsamlı kemer sıkma paketini parlamentodan geçiremeyince muhalefetin bir araya gelerek sunduğu güvensizlik önergesiyle hükümet azınlıkta kaldı ve mecliste reddedildi.

Mecliste Güven Oylaması Krizi

Fransa’da ekonomik zorluklar ve büyüyen kamu borcu hükümetin en önemli gündemi oldu. Bayrou’nun açıkladığı harcama kesintileri ve bazı kamu tatillerinin kaldırılması önerisi, parlamentoda hem sol hem de sağ partilerin tepkisini çekti. Muhalefet, hükümetin bütçe ve ekonomi politikalarını yetersiz buldu, tasarruf paketine karşı birleşerek güven oylamasında hükümeti devirdi.

Ekonomik Sorunlar ve Borç Krizi

Fransız hükümetinin düşüşündeki en kritik sebep, son yıllarda hızla artan kamu borcu ve bütçe açığı oldu. Fransa’nın kamu borcu yedi ayda yaklaşık 3,3 trilyon euroya ulaştı ve bu rakam GSYH’nin yüzde 114’üne denk gelerek Avrupa’da en yüksek seviyelerden birine çıktı. Bayrou’nun planları, kamu harcamalarında ciddi azalma ve ülke ekonomisinin dengeye kavuşmasını hedefliyordu; fakat parlamentonun dağınık aritmetiği ve muhalefetin çoğunluğu hükümetin bu politikaları uygulamasına izin vermedi.

Siyasi Parçalanma ve Sık Değişen Başbakanlar

Son iki yıl içinde Fransa’da başbakanlar sıkça değişti; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kısa ömürlü hükümetlerle istikrar arayışını sürdürdü. Bayrou’nun hükümetinin düşmesiyle birlikte Fransa’da başbakan arayışı ve olası erken seçim senaryoları yeniden gündeme geldi. Ülke, siyasi ve ekonomik olarak çözüme ulaşmak için yeni bir hükümet kurma veya erken seçim yoluna gitmek zorunda kaldı.