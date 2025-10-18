Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı için gerçekleşen 39. Olağan İl Kongresi tamamlandı. Kongrede 447 oy alarak CHP İzmir İl Başkanı seçilen Çağatay Güç, göreve seçilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

"İZMİR BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'YE UMUT OLDU"

“Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine seçilmenin onurunu yaşıyorum” diyen Güç, CHP örgütüne ve partililere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kongremiz, sadece bir seçim değil; demokrasimize, örgütümüze ve partimizin onurlu yürüyüşüne sahip çıkma iradesinin göstergesiydi. İzmir bir kez daha Türkiye’ye umut oldu.”

GÜÇ'TEN RAHATLATAN MESAJ

Kongre sonrası kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadığını ancak şu anda iyi olduğunu belirten Güç, “Başta aileme, partililerime, hekimlerime ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim” dedi.

Yeni dönemde hedeflerinin “birlikte üretmek ve birlikte kazanmak” olduğunu vurgulayan Çağatay Güç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, İzmir’in ışığıyla, örgütümüzün emeğiyle, halkımızın gücüyle yola çıkıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay ve tüm yol arkadaşlarımızla birlikte üretmeye, birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz, İzmir’le kazanacağız!”